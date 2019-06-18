2019-06-18T15:30:26+03:00
Общество

Ученый рассказал, как будут выпускать пленников «китовой тюрьмы»

В Росрыболовстве состоялся консилиум по данному вопросу
Елена АКИМОВА
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Пленников "китовой тюрьмы" могут выпустить на свободу уже этим летомПленников "китовой тюрьмы" могут выпустить на свободу уже этим летом
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В Росрыболовстве прошел консилиум, на котором обсудили перспективы спасения косаток и белух из «китовой тюрьмы» в бухте Средней. Ранее в судьбу 10 косаток и 87 белух вмешался президент и поручил соответствующим ведомствам решить проблему.

Директор Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН Вячеслав Рожнов рассказал, о чем говорили на заседании. В первую очередь обсуждали уже достигнутые результаты и продумывали варианты транспортировки животных к месту выпуска.

-Сейчас начинается процесс подготовки, отучение от контакта с человеком. Кормление уже идет соответствующим образом, - говорит ученый.

Скорее всего, транспортировка станет возможна уже в июле. На пленников установят специальные метки, которые позволят отслеживать перемещение животных со спутника.

- Транспортировки по воздуху, скорее всего, не будет. Частично по дороге, частично по морю, по реке. Выпускать косаток будут в районе Шантарских островов, примерно в те же места и белух. Разом выпустить всех не удастся, партиями, - пояснил Рожном ИА «НСН».

Ожидается, что стоимость реабилитации и перевозки морских обитателей составит около 300 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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ИСТОЧНИК KP.RU

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