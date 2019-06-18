У берегов Японии произошло землетрясение, объявлена угроза цунами

СЕГОДНЯ 17:08 2019-06-18T17:10:10+03:00

Данных о пострадавших россиянах от землетрясения пока не поступало

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Во вторник, 18 июня, у побережья Японии произошло землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 6,8, сообщила метеослужба страны.

По информации японского ведомства, эпицентр землетрясения располагался у берегов префектуры Ямагата, очаг подземных толчков находился на глубине 10 километров.

Сообщается, что больше всего землетрясение ощущалось в северной японской префектуре Ниигата. Объявлена угроза цунами высотой волн до одного метра, временно остановлено движение скоростных поездов, передает РИА Новости.

Генеральный консул РФ в Ниигате заявил, что информация о пострадавших россиянах от землетрясения на севере Японии в настоящее время не поступала.

Позже стало известно, что после мощного землетрясением правительство страны открыло центр экстренного реагирования при канцелярии премьер-министра Японии. Сила подземных толчков составила 6 из 7 баллов по японской шкале, передает агентство Киодо.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее произошли два сильных землетрясения в Китае, в результате которых погибли не меньше 12 человек, еще 134 пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU