Землетрясение в Японии: пострадали четыре человека

СЕГОДНЯ 19:04 2019-06-18T19:04:08+03:00

В Японии в результате мощного землетрясения пострадали четыре человека Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сведения о разрушениях после земдетрясения в Японии в настоящее время отсутствуют

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В результате землетрясения, произошедшего на севере Японии во вторник, 18 июня, пострадали, по меньшей мере, четыре человека. Информация о разрушениях в настоящее время не поступала. В некоторых домах в префектуре Ниигата отсутствует электричество, передает телерадиокомпания NHK.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, мощное землетрясение магнитудой 6,8 произошло у берегов Японии. В наибольшей степени подземные толчки ощущались жителями префектуры Ниигата. Объявлена угроза цунами высотой до одного метра между префектурами Ямагата и Исикава.

Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести. Проживающие в прибрежной зоне на севере страны посоветовали укрыться в специальных убежищах.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ срочно прибыл в резиденцию, чтобы провести экстренной совещание с министрами по вопросу произошедшего землетрясения.

ИСТОЧНИК KP.RU