Землетрясение в Японии: пострадали четыре человека
В результате землетрясения, произошедшего на севере Японии во вторник, 18 июня, пострадали, по меньшей мере, четыре человека. Информация о разрушениях в настоящее время не поступала. В некоторых домах в префектуре Ниигата отсутствует электричество, передает телерадиокомпания NHK.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, мощное землетрясение магнитудой 6,8 произошло у берегов Японии. В наибольшей степени подземные толчки ощущались жителями префектуры Ниигата. Объявлена угроза цунами высотой до одного метра между префектурами Ямагата и Исикава.
Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести. Проживающие в прибрежной зоне на севере страны посоветовали укрыться в специальных убежищах.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ срочно прибыл в резиденцию, чтобы провести экстренной совещание с министрами по вопросу произошедшего землетрясения.
ИСТОЧНИК KP.RU