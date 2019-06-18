2019-06-18T19:14:08+03:00
В мире

Зеленский объяснил, почему не помог Меркель во время ее недомогания

Канцлеру ФРГ стало плохо перед встречей с президентом Украины в Берлине [видео]
Екатерина БОЛГОВА
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Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи в БерлинеКанцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи в БерлинеФото: REUTERS
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Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему не помог канцлеру Германии Ангеле Меркель во время ее недомогания .

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, перед встречей с украинским президентом в Берлине Меркель стало плохо - ее начало трясти. Многие связали плохое самочувствие канцлера с очень жаркой погодой в столице Германии, где температура воздуха достигает 30 градусов тепла. При этом Зеленский не предпринял никаких мер, когда встретился с коллегой на красной дорожке.

"Я стоял рядом с ней, и, поверьте мне, она была в безопасности", — заявил Зеленский журналистам, передает издание Bild.

Позже на на пресс-конференции Меркель объяснила свое недомогание обезвоживанием. Она подчеркнула, что сейчас чувствует себя хорошо, потому что выпила несколько бутылок воды.

Меркель затряслась во время встречи с Зеленским.

ИСТОЧНИК KP.RU

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