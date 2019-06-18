Росстат: производители бензина в мае подняли цены на 17,5%

СЕГОДНЯ 20:44 2019-06-18T20:44:09+03:00

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Росстат сообщил о росте цен на бензин со стороны производителей на 17,5% в мае. При этом цены на сырую нефть увеличились на 4,5%. Но, как свидетельствуют данные ведомства, рост цен производителей не привел к колебаниям розничных цен на бензин в прошлом месяце. Так, с 29 апреля по 10 июня рост розничных цен составил 0,9%, а с начала апреля до 10 июня цены выросли на 0,96%.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, накануне глава правительства Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Дмитрию Козаку проверить сообщения об увеличении цен на бензин в Сибири и на Дальнем Востоке.

Позже представитель Козака Илья Джус заявил, что вице-премьер обсудил ситуацию с представителями нефтепроивзодителей. По его словам, средний рост цен находится в "пределах инфляционных ожиданий с учетом роста НДС".

Отметим, что заметный рост цен на бензин был зафиксирован весной прошлого года. Тогда правительству пришлось принимать экстренные меры для стабилизации цен на топливо.

ИСТОЧНИК KP.RU