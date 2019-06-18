Трамп назначил нового и.о. главы Пентагона
Президент США Дональд Трамп назначил Марка Эспера новым исполняющим обязанности главы Пентагона.
С начала текущего года эту должность занимал Патрик Шанахан, а до того он был замминистра обороны, а ранее - старшим вице-президентом компании Boeing. Однако недавно он решил не продолжать механизм утверждения в сенате. По словам Трампа, Шанахан сделал выбор в пользу семьи.
"Я благодарю Пэта за прекрасную службу и назначу министра Сухопутных сил Марка Эспера новым и. о. министра обороны", — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.
Он отметил, что не сомневается в Эспере и в том, что он "отлично справится" со своими функциями.
Эспер был командующим Сухопутными войсками, а ранее занимал должность вице-президента корпорации Raytheon, старшего сотрудника в аппарате сената и главой экспертного центра Heritage Foundation.
ИСТОЧНИК KP.RU