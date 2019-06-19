Госдума внесла изменения в бюджет на 2019 год

СЕГОДНЯ 00:04 2019-06-19T00:05:37+03:00

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В Государственной думе обсудили федеральный бюджет на 2019 год. После обсуждения и корректировки депутаты приняли документ в первом чтении. Профицит, ВВП и прогнозы на объем доходов ничего не скажут обывателю. Поэтому опустим эти цифры и перейдем к главному вопросу. Куда направят деньги налогоплательщиков?

Депутаты утвердили увеличение расходов на софинансирование регионами доплат к пенсиям. На эти цели направят 4,3 миллиарда рублей. На закупку лекарств для некоторых групп людей выделят и того больше - 5,3 миллиарда рублей. Еще 2,3 миллиарда станут медицинским оборудованием в федеральных центрах высоких медицинских технологий.

34,4 миллиарда направят в дорожный фонд, для решения одной из главных проблем нашей страны. Оттуда средства перекочуют в регионы, на реализацию их программ. Еще 20 миллиардов утечет в банк "ДОМ.РФ", который также возьмет на себя кредитование застройщиков. Напомним, они теперь не могут строить на деньги дольщиков, только в кредит.

"Предлагается увеличить на 13 миллиардов рублей в бюджете средства на здравоохранение. Это должно снять выявленные в ряде регионов проблемы с прививочными вакцинами и лекарствами для ВИЧ-инфицированных. На закупку антиретровирусных препаратов для ВИЧ-пациентов выделяется 3 млрд рублей, на вакцины против полиомиелита и гриппа - 2,3 миллиарда рублей дополнительно", - сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Кроме того, в бюджет заложили увеличение зарплат МЧСникам. В целом же, по словам Володина, "изменения в бюджет носят адресный характер" они помогут в решении вопросов "которых ждут наши граждане".

ИСТОЧНИК KP.RU