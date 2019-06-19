2019-06-19T01:12:29+03:00
Политика

США и Китай начнут новый раун торговых переговоров

Война двух мощнейших экономик может пойти на спад
Артур ГАРЬКЕ
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Дональд Трамп.Дональд Трамп.Фото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка и Китай в среду, 19 июня, начнут новый раунд переговоров. Темой обсуждения станет урегулирование конфликта в торговой сфере.

"С завтрашнего дня наши команды начинают переговоры по [торговой] сделке. Посмотрим, что произойдет. Китай хочет заключить сделку, мы хотим заключить сделку, но сделка должна быть хорошей для всех", - сказал Трамп журналистам.

Со слов американского лидера, у него очень хорошие отношения с председателем КНР Си Цзиньпином. Прошедший накануне телефонный разговор был продолжительным. Сейчас, по мнению Трампа, "есть шанс" найти компромисс.

Ранее риторика представителей обоих стран не была такой дружелюбной. Так, министр обороны Китая заявлял о готовности к торговой войне с США. Звучали даже заявления, что КНР готова биться в торговой войне с США до "победного конца".

ИСТОЧНИК KP.RU

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