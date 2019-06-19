2019-06-19T02:28:06+03:00
Политика

Борис Джонсон победил во втором туре гонок за кресло премьера Великобритании

У политика остается четыре соперника
Артур ГАРЬКЕ
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Борис Джонсон.Борис Джонсон.Фото: REUTERS
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Экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон уверенно победил во втором туре гонки за пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании. Событие произошло во вторник, 18 июня, в Палате общин британского парламента.

Исполняющая обязанности Комитета 1922 [этот орган занимается вопросами выбора или смены лидера консерваторов] Шерил Гиллан объявила, что Джонсон заручился поддержкой 126 из 313 депутатов. Этот результат на дюжину превосходит цифры в первом туре.

Чтобы пройти в третий тур претендентам достаточно было заручиться поддержкой 33 депутатов-консерваторов. С этой задачей не справился лишь Доминик Рааба - экс-министр по вопросам Brexit, пишет ТАСС.

У Джонсона в третьем туре будет четыре конкурента. Среди них глава Форин офисса Джереми Хант, министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Великобритании Майкл Гоув, министр по вопросам международного развития Рори Стюарт, глава МВД королевства Саджид Джавид. Однако их шансы на победу невелики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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