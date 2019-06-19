Землетрясение в Японии: пострадали 15 человек

СЕГОДНЯ 03:32 2019-06-19T03:34:30+03:00

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Землетрясение магнитудой 6,7 баллов произошло во вторник, 18 июня, в Японском море. Волна докатилась до Японии. По последним данным, в результате бедствия пострадало как минимум 15 человек.

Большая часть (9 человек) получили травмы в префектуре Ямагата, остальные пострадавшие находились в Ниигате, префектурах Мияги и Исикава.

Национальное метеорологическое управление страны предсказало новые толчки. Их сила будет не меньше этого землетрясения. Ждать их следует в ближайшую неделю. Кроме того, существует опасность оползней, пишет информационное агентство Kyodo со ссылкой на власти Японии.

Стихия оставила без света несколько тысяч домов. Угроза цунами была объявлена местными властями, но после ее отменили. Эпицентр толчков обнаружили на глубине около 10 километров в Японском море у побережья префектуры Ямагата.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/715326" frameborder="0"></iframe> На севере Японии произошло мощное землятресение.

ИСТОЧНИК KP.RU