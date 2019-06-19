Более 60 человек стали жертвами наводнения в Китае

СЕГОДНЯ 11:44 2019-06-19T11:44:38+03:00

На юге Китая более 60 человек пострадали от наводнения

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В Китае более 60 человек стали жертвами мощнейшего наводнения. Водная стихия бушует на юге страны, смывая дома и мосты.

Тысячи зданий в регионе подтоплены, жить в домах невозможно, все залито водой, а кое-где даже опасно для жизни, так как поврежден фундамент конструкций.

Особую опасность представляют оползни. Недавно один из них сошел в провинции Фуцзянь. Селевой поток буквально смел все на своем пути: разрушил дорожные ограждения, утащил машины. Один человек погиб при сходе селя, его тело спасатели извлекли из-под обломков.

Сейчас людей массово эвакуируют из опасных районов, сообщает Пятый канал.

Ранее из-за наводнения в китайском городе Хэюань, который расположен в провинции Гуандун, обрушился мост. Конструкции опоры не выдержали и обвалились. В итоге несколько пролетов рухнули в воду. В этот момент по мосту двигалось несколько автомобилей.

Видео: Десятки человек погибли в результате наводнения на юге Китая.

ИСТОЧНИК KP.RU