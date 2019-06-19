"Намного роскошнее и дороже": Россияне сравнили современные выпускные с теми, которые были 20 лет назад

СЕГОДНЯ 13:00 2019-06-19T13:00:07+03:00

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ВЦИОМ провел опрос и выяснил, как россияне относятся к современному школьному балу. Выпускной вечер праздновали и 20, и 50 лет назад. Однако, хоть суть праздника одна и та же, отмечают его совершенно по-разному.

Современный выпускной кардинально отличается, от того, который был 15-20 лет назад. Так считает почти половина (49%) опрошенных. Они ответили, что сейчас праздник проходит гораздо лучше и веселее.

Нельзя отрицать и того, что современный выпускной - достаточно дорогое удовольствие. Об этом заявили 83% респондентов. Они считают, что современные праздники слишком роскошные и дорогостоящие. В основном такой точки зрения придерживаются люди старшего поколения. Молодежь же считает иначе. Среди молодых людей от 18 до 24 лет 65% не находят выпускной чрезмерно роскошным и дорогим.

Также большинство опрошенных (59%) заявили о том, что современные выпускники позволяют себе слишком много. Именно поэтому старшее поколение призывает относится к ним намного строже.

Результаты опроса ВЦИОМ

ИСТОЧНИК KP.RU