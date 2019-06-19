Россия в заявке на сессию ПАСЕ требует полного подтверждения полномочий делегации

СЕГОДНЯ 14:36 2019-06-19T14:36:29+03:00

В документе отмечается, что другие варианты являются неприемлемыми

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Полномочия российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) должны быть подтверждены в полном объеме, другие варианты для России являются неприемлемыми.

"Исходим из того, что полномочия российской делегации должны быть подтверждены в полном объеме, без каких-либо ограничений, <...> члены имеют равные права и обязательства и должны быть представлены на равноправной основе в уставных органах Совета Европы», - цитирует ТАСС проект заявки, который будет адресован председателю ПАСЕ Лилиан Мори Паскье.

Кроме того, в документе отмечается, что «иное развитие событий для российской делегации неприемлемо».

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий уже заявлял, как писал сайт kp.ru, что Россия не станет мириться ни с какими ограничениями ПАСЕ и настаивает на принятии резолюции о праве голоса делегаций без пересмотра.

ИСТОЧНИК KP.RU