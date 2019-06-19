Российский мультсериал «Ёжик» стал обладателем приза Disney
Российский мультсериал "Ёжик" режиссера Глеба Белякова получил приз телеканала Disney на анимационном рынке MIFA во французском Анси. Об этом сообщила продюсер проекта Соня Горя.
Она рассказала, что тизер мультсериала и тесты его анимации были представлены на мероприятии с целью поиска инвесторов. Теперь же на очереди стоит создание "библии" сериала и пилотной серии.
"Приятно быть отмеченными, и быть отмеченными именно Disney", - сказала Горя.
По ее словам, сроки появления первой серии зависят от продюсерских компаний, с которыми сейчас активно ведутся переговоры. Всего же планируется выпустить не менее четырех сезонов по 10 эпизодов в каждом. Одна серия детского мультфильма будет длиться не более пяти минут. Все они будут повествовать о жизни Ёжика, Медвежонка и других обитателей волшебного леса, передает РИА Новости.
К слову, многие пользователи соцсетей уже отметили сходство нового мультсериала с другой отечественной короткометражкой - "Ёжик в тумане". Сайт kp.ru писал о том, что это детище художника Юрия Норштейна несколько лет назад было признано лучшим мультипликационным фильмом всех времен и народов.
Российский мультфильм Ежик выиграл премию Disney.
ИСТОЧНИК KP.RU