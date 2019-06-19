2019-06-19T17:53:49+03:00
Звезды

Российский мультсериал «Ёжик» стал обладателем приза Disney

Анимационный проект о жизни обитателей волшебного леса будет состоять, как минимум, из четырех сезонов [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Новые Ёжик и МедвежонокНовые Ёжик и МедвежонокФото: скриншот с видео
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Российский мультсериал "Ёжик" режиссера Глеба Белякова получил приз телеканала Disney на анимационном рынке MIFA во французском Анси. Об этом сообщила продюсер проекта Соня Горя.

Она рассказала, что тизер мультсериала и тесты его анимации были представлены на мероприятии с целью поиска инвесторов. Теперь же на очереди стоит создание "библии" сериала и пилотной серии.

"Приятно быть отмеченными, и быть отмеченными именно Disney", - сказала Горя.

По ее словам, сроки появления первой серии зависят от продюсерских компаний, с которыми сейчас активно ведутся переговоры. Всего же планируется выпустить не менее четырех сезонов по 10 эпизодов в каждом. Одна серия детского мультфильма будет длиться не более пяти минут. Все они будут повествовать о жизни Ёжика, Медвежонка и других обитателей волшебного леса, передает РИА Новости.

К слову, многие пользователи соцсетей уже отметили сходство нового мультсериала с другой отечественной короткометражкой - "Ёжик в тумане". Сайт kp.ru писал о том, что это детище художника Юрия Норштейна несколько лет назад было признано лучшим мультипликационным фильмом всех времен и народов.

Российский мультфильм Ежик выиграл премию Disney.

ИСТОЧНИК KP.RU

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