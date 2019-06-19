Российского разработчика игр приговорили к году тюрьмы в США

СЕГОДНЯ 20:01 2019-06-19T20:01:59+03:00

Олег Тищенко уже отбыл вынесенный ему срок и был отпущен в зале суда

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Суд Северного округа американского штата Юта приговорил разработчика компьютерных игр россиянина Олега Тищенко к одному году тюремного заключения по обвинению в контрабанде, нарушении закона об экспорте вооружений и заговоре против США.

С учетом проведенного в СИЗО срока мужчина уже отбыл свое наказание, а потому был отпущен и передан агентам внутренней безопасности. Уже в эту среду, 19 июня, они отвезут его в международный аэропорт Солт-Лейк для последующей депортации в Россию, передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал о том, что расследование в отношении Тищенко было начато еще в 2016 году. Американские спецслужбы выяснили, что в июне 2011 года россиянин пытался купить на интернет-аукционе eBay летные инструкции к истребителям F-16.

Поймать подозреваемого помогла Грузия, которая передала его властям США. Уже в Штатах Тищенко арестовали и предъявили ему обвинение по пяти пунктам.

ИСТОЧНИК KP.RU