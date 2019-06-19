Российского разработчика игр приговорили к году тюрьмы в США
Суд Северного округа американского штата Юта приговорил разработчика компьютерных игр россиянина Олега Тищенко к одному году тюремного заключения по обвинению в контрабанде, нарушении закона об экспорте вооружений и заговоре против США.
С учетом проведенного в СИЗО срока мужчина уже отбыл свое наказание, а потому был отпущен и передан агентам внутренней безопасности. Уже в эту среду, 19 июня, они отвезут его в международный аэропорт Солт-Лейк для последующей депортации в Россию, передает РИА Новости.
Сайт kp.ru писал о том, что расследование в отношении Тищенко было начато еще в 2016 году. Американские спецслужбы выяснили, что в июне 2011 года россиянин пытался купить на интернет-аукционе eBay летные инструкции к истребителям F-16.
Поймать подозреваемого помогла Грузия, которая передала его властям США. Уже в Штатах Тищенко арестовали и предъявили ему обвинение по пяти пунктам.
ИСТОЧНИК KP.RU