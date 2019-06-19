Apple может перенести часть производств из Китая из-за торговой войны

19 Июнь 23:50 2019-06-19T23:51:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Торговый гигант США - Apple собирается перенести от 15 до 30% производств из Китая. Компания так реагирует на существующую торговую войну двух стран.

Руководство компании обратилось к своим партнерам-поставщикам [Foxconn, Pegatron, Wistron, Quanta Computer, Compal Electronics, Inventec] с просьбой оценить затраты на переезд производства в другие страны. Среди возможных вариантов рассматривается Вьетнам, Индонезия, Мексика и Малайзия, пишет газета Nikkei.

Пока же 90% продукции компании производится в КНР и Гонконге. В Китае сейчас работатет больше 40 компаний которые так или иначе связаны с Apple. На них трудятся около 5 миллионов человек. Почти два миллиона из них заняты разработкой программного обеспечения и приложений для операционной системы iOS.

ИСТОЧНИК KP.RU