Apple может перенести часть производств из Китая из-за торговой войны
Торговый гигант США - Apple собирается перенести от 15 до 30% производств из Китая. Компания так реагирует на существующую торговую войну двух стран.
Руководство компании обратилось к своим партнерам-поставщикам [Foxconn, Pegatron, Wistron, Quanta Computer, Compal Electronics, Inventec] с просьбой оценить затраты на переезд производства в другие страны. Среди возможных вариантов рассматривается Вьетнам, Индонезия, Мексика и Малайзия, пишет газета Nikkei.
Пока же 90% продукции компании производится в КНР и Гонконге. В Китае сейчас работатет больше 40 компаний которые так или иначе связаны с Apple. На них трудятся около 5 миллионов человек. Почти два миллиона из них заняты разработкой программного обеспечения и приложений для операционной системы iOS.
ИСТОЧНИК KP.RU