2019-06-19T23:51:08+03:00
В мире

Apple может перенести часть производств из Китая из-за торговой войны

Американская компания попросила поставщиков посчитать стоимость идеи
Артур ГАРЬКЕ
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Компания производит в Китае 90% продукции.Компания производит в Китае 90% продукции.Фото: REUTERS
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Торговый гигант США - Apple собирается перенести от 15 до 30% производств из Китая. Компания так реагирует на существующую торговую войну двух стран.

Руководство компании обратилось к своим партнерам-поставщикам [Foxconn, Pegatron, Wistron, Quanta Computer, Compal Electronics, Inventec] с просьбой оценить затраты на переезд производства в другие страны. Среди возможных вариантов рассматривается Вьетнам, Индонезия, Мексика и Малайзия, пишет газета Nikkei.

Пока же 90% продукции компании производится в КНР и Гонконге. В Китае сейчас работатет больше 40 компаний которые так или иначе связаны с Apple. На них трудятся около 5 миллионов человек. Почти два миллиона из них заняты разработкой программного обеспечения и приложений для операционной системы iOS.

ИСТОЧНИК KP.RU

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