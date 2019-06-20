Судия "Квартал 95" ищет умелого пародиста на роль Зеленского

СЕГОДНЯ 00:02 2019-06-20T00:02:40+03:00

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Студия "Квартал 95" объявила кастинг на роль президента Украины в шоу "Вечерний Квартал". Пародистом может стать любой желающий. Организаторы называют конкурс "социальным лифтом" в действии.

"Главное – продемонстрировать голос «с хрипцою». Если Вы уверены, что сможете смешно и правдоподобно показать Зеленского, что Вам поверят не только близкие, но и охранники на проходной Администрации Президента, присылайте свое видео[...]Лучшего «Зеленского» ожидает появление на концерте-съемке «Вечернего Квартала». Ваш талант пародиста увидит вся страна в эфире канала «1+1»", - говорится в сообщении на сайте студии.

Отметим, Владимир Зеленский долгое время являлся художественным руководителем «Квартала». Студия выпустила сериал "Слуга народа". Главный герой картины - Владимир Зеленский. Он играет сельского учителя, который по стечению обстоятельств становится президентом Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU