Судия "Квартал 95" ищет умелого пародиста на роль Зеленского
Студия "Квартал 95" объявила кастинг на роль президента Украины в шоу "Вечерний Квартал". Пародистом может стать любой желающий. Организаторы называют конкурс "социальным лифтом" в действии.
"Главное – продемонстрировать голос «с хрипцою». Если Вы уверены, что сможете смешно и правдоподобно показать Зеленского, что Вам поверят не только близкие, но и охранники на проходной Администрации Президента, присылайте свое видео[...]Лучшего «Зеленского» ожидает появление на концерте-съемке «Вечернего Квартала». Ваш талант пародиста увидит вся страна в эфире канала «1+1»", - говорится в сообщении на сайте студии.
Отметим, Владимир Зеленский долгое время являлся художественным руководителем «Квартала». Студия выпустила сериал "Слуга народа". Главный герой картины - Владимир Зеленский. Он играет сельского учителя, который по стечению обстоятельств становится президентом Украины.
ИСТОЧНИК KP.RU