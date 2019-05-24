2019-05-24T12:36:58+03:00
Общество

Сериал "Слуга народа" с Зеленским выкупил "Яндекс"

История про сельского учителя ставшего президентом перекочевала на "Кинопоиск"
Григорий ЛЕОРДА
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Владимир Зеленский в сериале "Слуга народа". Фото "Студия Квартал-95"Владимир Зеленский в сериале "Слуга народа". Фото "Студия Квартал-95"
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Право на интернет-показ украинского сериала "Слуга народа" выкупил "Яндекс". Посмотреть его можно на сервисе "Кинопоиск" по подписке.

Главную роль в комедии играет теперь уже президент Украины Владимир Зеленский. В основе сюжета сериала история сельского учителя Василия Голобородько. Мужчина становится невероятно популярным из-за выложенного в интернете видеоролика с его участием, а после становится президентом страны. Премьера сериала состоялась еще в 2015 году на телеканале "1+1". Выход третьего сезона совпал с президентскими выборами.

Пик интереса к сериалу пришелся как раз на президентскую компанию. Сейчас его ищут в 3-4 раза чаще, чем в начале года. Об этом газете "Ведомости" рассказал источник в компании.

Сайт kp.ru писал о жене Зеленского. Она призналась, что является одним из сценаристов сериала.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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