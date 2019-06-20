Семь человек пострадали в ДТП на трассе М-4 "Дон"

СЕГОДНЯ 01:23 2019-06-20T01:24:38+03:00

В аварии пострадали 5 пассажиров и два водителя. Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

В Подмосковье на 25 километре трассы М-4 "Дон" произошла авария. Рейсовый автобус на полном ходу врезался в стоявшую посреди дороги "Газель".

"На 25 км трассы М-4 рейсовый автобус совершил столкновение со стоявшей в среднем ряду машиной "Газель", - сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Известно, что "Газель" остановилась из-за неисправности в среднем ряду. В результате ДТП пострадали семь человек: пять пассажиров автобуса и два водителя. Из-за аварии движение на участке трассы вблизи города Видное было затруднено.

Сайт kp.ru рассказывал о ДТП в Подмосковье. Авария случилось 43-м километре Большого бетонного кольца. Столкнулись две иномарки, пассажиры и водитель одной из них погибли на месте.

т

ИСТОЧНИК KP.RU