2019-06-20T01:24:38+03:00
Происшествия

Семь человек пострадали в ДТП на трассе М-4 "Дон"

Авария в Подмосковье произошла на 25 километре дороги
Артур ГАРЬКЕ
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В аварии пострадали 5 пассажиров и два водителя.В аварии пострадали 5 пассажиров и два водителя.Фото: REUTERS
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В Подмосковье на 25 километре трассы М-4 "Дон" произошла авария. Рейсовый автобус на полном ходу врезался в стоявшую посреди дороги "Газель".

"На 25 км трассы М-4 рейсовый автобус совершил столкновение со стоявшей в среднем ряду машиной "Газель", - сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Известно, что "Газель" остановилась из-за неисправности в среднем ряду. В результате ДТП пострадали семь человек: пять пассажиров автобуса и два водителя. Из-за аварии движение на участке трассы вблизи города Видное было затруднено.

Сайт kp.ru рассказывал о ДТП в Подмосковье. Авария случилось 43-м километре Большого бетонного кольца. Столкнулись две иномарки, пассажиры и водитель одной из них погибли на месте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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