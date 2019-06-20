2019-06-20T02:01:01+03:00
В мире

YouTube может перенести детский контент на отдельную платформу

Так руководство хостинга хочет оградить их от "видео предосудительного содержания"
Артур ГАРЬКЕ
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Сервис может потерять много денег на рекламе.Сервис может потерять много денег на рекламе.Фото: REUTERS
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Корпорация Google и руководство видеохостинга YouTube всерьез думают над тем, чтобы перенести весь детский контент в отельный продукт. Это мера должна обеспечить защиту несовершеннолетних от видео предосудительного содержания.

Предлагаемая новая платформа будет управляться приложением YouTube Kids. Детская аудитория входит в состав самых активных пользователей видеохостинга и приносит Google миллионы долларов на рекламе. Поэтому предложение кажется очень рискованным, пишет газета The Wall Street Journal.

Сотрудники компании думают отключить для детей сервис автоматического воспроизведения нового видео после завершения предыдущего. Эта функция в свое время навлекла на руководство критику за то, что несовершеннолетние и их родители неизбежно переходят к опасным и вредоносным роликам.

Сайт kp.ru писал о борьбе компании с шовинистским контентом. Площадка начала удалять ролики где оправдывают нацизм и оскорбляют по признаку пола и цвета кожи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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