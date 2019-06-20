2019-06-20T07:39:57+03:00
Политика

В Иране заявили о сбитом разведывательном американском беспилотнике

БПЛА был поражен в провинции Хормозган на юге страны
Марина ВЕНЦОВА
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В Иране заявили о сбитом разведывательном американском беспилотникеВ Иране заявили о сбитом разведывательном американском беспилотникеФото: REUTERS
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Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил об уничтожении на юге Ирана беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Соединенных Штатов. Об этом в четверг сообщил в телеканал PressTV в «Твиттере».

По его данным, бойцами КСИР "был сбит американский разведывательный БПЛА Global Hawk". Указывается, что БПЛА был поражен в провинции Хормозган на юге страны.

В сообщении PressTV никаких подробностей больше не приводится. Комментариев американских военных по данному инциденту пока не поступало.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что за несколько часов до того, как на танкерах в Оманском заливе 13 июня прогремели взрывы, иранские военные засекли над водами американский беспилотник. Как сообщили источники в официальных кругах США, Вооруженные силы Исламской Республики попытались сбить дрон зенитной ракетой, однако она не достигла своей цели и упала в воду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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