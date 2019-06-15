2019-06-15T15:01:23+03:00
Происшествия

Иран пытался сбить дрон в Оманском заливе перед инцидентом с танкерами

CNN сообщает о том, что военные не попали в цель, и ракета упала в воду
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Два нефтеналивных танкера подверглись нападению в Оманском заливеДва нефтеналивных танкера подверглись нападению в Оманском заливеФото: REUTERS
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За несколько часов до того, как на танкерах в Оманском заливе прогремели взрывы, иранские военные засекли над водами американский беспилотник.

Источники в официальных кругах США сообщают о том, что Вооруженные силы Исламской Республики попытались сбить дрон зенитной ракетой, однако она не достигла своей цели и упала в воду.

При этом примерно в то же время американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 зафиксировал сближение иранских кораблей с танкерами, но доказательств того, что именно они напали на суда, нет. Аппарат ничего не зафиксировал, передает CNN.

Сайт kp.ru писал о том, что несколько дней назад, 13 июня, сразу на двух нефтеналивных танкерах в Оманском заливе произошли взрывы и пожары. Речь идет о корабле Front Altair, который ходит под флагом Маршалловых островов, и зарегистрированном в Панаме Kokuka Courageous. На борту одного из них в момент инцидента находились 11 россиян. Всех удалось вовремя эвакуировать.

Пожар на танкере Front Altair в Оманском заливе с борта вертолета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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