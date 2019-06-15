Иран пытался сбить дрон в Оманском заливе перед инцидентом с танкерами
За несколько часов до того, как на танкерах в Оманском заливе прогремели взрывы, иранские военные засекли над водами американский беспилотник.
Источники в официальных кругах США сообщают о том, что Вооруженные силы Исламской Республики попытались сбить дрон зенитной ракетой, однако она не достигла своей цели и упала в воду.
При этом примерно в то же время американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 зафиксировал сближение иранских кораблей с танкерами, но доказательств того, что именно они напали на суда, нет. Аппарат ничего не зафиксировал, передает CNN.
Сайт kp.ru писал о том, что несколько дней назад, 13 июня, сразу на двух нефтеналивных танкерах в Оманском заливе произошли взрывы и пожары. Речь идет о корабле Front Altair, который ходит под флагом Маршалловых островов, и зарегистрированном в Панаме Kokuka Courageous. На борту одного из них в момент инцидента находились 11 россиян. Всех удалось вовремя эвакуировать.
Пожар на танкере Front Altair в Оманском заливе с борта вертолета.
ИСТОЧНИК KP.RU