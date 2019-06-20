2019-06-20T10:33:18+03:00
Происшествия

В Италии из-за взрыва бытового газа обрушился дом: погибли двое

Под завалами может находиться еще один человек, его поиски продолжаются [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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На месте ЧП продолжаются поисковые работы. Фото: twitter.com/emergenzavvfНа месте ЧП продолжаются поисковые работы. Фото: twitter.com/emergenzavvf
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В городе Гориция на севере Италии частично обрушился двухэтажный жилой дом. Жертвами происшествия стали не менее двух человек, под завалами еще могут находиться люди.

Инцидент произошел в четверг, 20 июня, около 4 часов утра. Причиной обрушения стал взрыв бытового газа. Известно, что в момент ЧП одна из трех квартир пустовала, в другой находился один человек, а в третьей проживала пара. Правоохранители пытались связаться со всеми этими людьми по телефону, но безуспешно.

Позже из-под завалов достали безжизненные тела двух человек. Поиски третьего продолжаются. Об этом сообщают телеканал TGCOM24 и местная пожарная служба.

Сайт kp.ru писал о том, что месяцем ранее мощный взрыв газа прогремел в Ростовской области. В результате инцидента в поселке Чистоозерный погибли два человека - мужчина и девятилетняя девочка.

В Италии из-за взрыва бытового газа обрушился жилой дом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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