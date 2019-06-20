Премьер Малайзии назвал необоснованными выводы международных следователей по MH17

СЕГОДНЯ 11:32 2019-06-20T11:32:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад выразил недовольство в связи с результатами работы Совместной следственной группы (ССГ) по делу о крушении Boeing на Украине. По его словам, они являются политизированными и антироссийскими.

"Мы очень недовольны. С самого начала это расследование было политизированным и проводилось с целью найти способы обвинить Россию в противоправных действиях", - приводит его слова газета The Star.

При этом Махатхир Мохамад добавил, что "следователи еще до изучения материалов дела заявили, что это сделала Россия". В настоящий момент, по его словам, нет никаких доказательств вины РФ.

Ранее сайт kp.ru писал, что 19 июня Совместная следственная группа объявила о намерении предъявить обвинения по делу об авиакатастрофе малайзийского Boeing МН17 в Донбассе четырем подозреваемым, среди которых трое россиян и один украинец.

Напомним, что следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур малайзийский Boeing потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. Все находившиеся на борту 298 человек погибли.

МН17. Только факты..Факты, свидетельствующие о взрыве на борту Боинг777 рейса МН17

ИСТОЧНИК KP.RU