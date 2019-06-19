Вице-спикер Госдумы о расследовании по MH17: "Ни одного доказательства"

СЕГОДНЯ 16:29 2019-06-19T16:29:06+03:00

Петр Толстой указал на то, что следствие в своих выводах опирается на сомнительные публикации в социальных сетях

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Вице-спикер Государственной думы Петр Толстой раскритиковал итоги расследования крушения малайзийского Боинга МН17 в Донбассе, сравнив их с "очередным обвинением России в стиле highly likely (рус. "весьма вероятно")".

Сайт kp.ru писал о том, что ранее совместная следственная группа сообщила о намерении предъявить обвинения в причастности к авиакатастрофе трем россиянам и одному украинцу.

При этом главным аргументом здесь, по словам Толстого, стал тот факт, что все эти люди в день, когда сбит лайнер, находились на территории Донбасса. Таких "доказательств" оказалось достаточно для передачи дела в суд и выдачи международного ордера на арест подозреваемых.

"Расследование” опирается на сомнительные публикации в социальных сетях. Ни одного доказательства или факта. Ни одного! Нет даже самого очевидного - расшифровки “черных ящиков”. Верх профессионализма!", - написал депутат у себя на странице в Facebook.

По его мнению, публиковать результаты расследования такого уровня как минимум "стыдно и недостойно", а следователи, тем самым, окончательно дискредитировали себя.

"Рано или поздно всё это "следствие" с его умозаключениями рассыплется, как нашумевший доклад спецпрокурора [Роберта] Мюллера", - подытожил вице-спикер.

ИСТОЧНИК KP.RU