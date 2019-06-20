2019-06-20T11:52:29+03:00
Политика

Ким Чен Ын лично встретил Си Цзиньпина у трапа самолета в Пхеньяне

В северокорейской столице председателя КНР ждала торжественная церемония приветствия с участием партийного руководства страны
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
КНР Си Цзиньпин впервые отправился с визитом в ПхеньянКНР Си Цзиньпин впервые отправился с визитом в ПхеньянФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Председатель КНР Си Цзиньпин и первая леди республики Пэн Лиюань прибыли в Пхеньян с государственным визитом. У трапа самолета их встретили лично лидер КНДР Ким Чен Ын и его супруга Ли Соль Чжу.

Торжественная церемония приветствия включала орудийные залпы, воспроизведение гимнов обеих стран и смотр роты почетного караула Корейской народной армии.

Дальше политики в сопровождении мотоциклетного кортежа направились к Кымсусанскому мемориальному дворцу, где пересели в автомобиль с открытым верхом. Здесь их уже ждало партийное и правительственное руководство КНДР. Центральное телевидение Китая уточняет, что Си Цзиньпин стал первым иностранным руководителем, удостоившимся такой чести.

Сайт kp.ru писал о том, что эта поездка председателя КНР стала первой за последние 14 лет. Она приурочена к 70-й годовщине установления дипломатических отношений между Пекином и Пхеньяном.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Корейский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Путин о вывозе мусора: раньше никто не считал, сколько это стоит
Путин ответил на вопрос об ипотеке для многодетных семей
Путин анонсировал повышение пенсий военным пенсионерам
Найден препятствующий развитию рака желудка продукт
Алина Загитова рассказала, какой вопрос готова задать Владимиру Путину
Путин: проблема с мусором появилась не вчера, мы ее решаем
Путин рассказал о напряженной работе властей по реализации нацпроектов
В Федерации автовладельцев возмутились идеей ввести новый штраф в 2,5 тысячи рублей
Путин назвал цель реализации национальных проектов в России
Глава Минздрава ответила на вопросы россиян в ходе Прямой линии с президентом
Путин сообщил о сбоях в обеспечении регионов льготными лекарствами
Байкер Хирург через "Комсомолку" спросил Путина про мечту
В выходные закроют участок Филевской линии между станциями "Киевская" и "Кунцевская"
Путин: проблем в здравоохранении много, но отрасль развивается
Путин: средства от повышения НДС пойдут на улучшение качества жизни
Путин назвал вопросы, которые больше всего волнуют граждан России
Путин: реальные доходы граждан сокращались несколько лет, но теперь начали восстанавливаться
Николай Дроздов: "Хорошо, что на день рождения буду в поезде: никто не потащит отмечать"
Путин: низкие зарплаты - предмет для разбирательств
Началась Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
Песков назвал самые популярные вопросы президенту России на прямую линию
Рестораторов могут обязать выделять российские вина в меню
Патрушев заявил, что виновных по делу МН17 просто "назначили"
Премьер Малайзии назвал необоснованными выводы международных следователей по MH17
Метеорологи рассказали о рекордной жаре
Япония возобновляет полеты боевых самолетов F-35A