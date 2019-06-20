Ким Чен Ын лично встретил Си Цзиньпина у трапа самолета в Пхеньяне

СЕГОДНЯ 11:52 2019-06-20T11:52:29+03:00

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Председатель КНР Си Цзиньпин и первая леди республики Пэн Лиюань прибыли в Пхеньян с государственным визитом. У трапа самолета их встретили лично лидер КНДР Ким Чен Ын и его супруга Ли Соль Чжу.

Торжественная церемония приветствия включала орудийные залпы, воспроизведение гимнов обеих стран и смотр роты почетного караула Корейской народной армии.

Дальше политики в сопровождении мотоциклетного кортежа направились к Кымсусанскому мемориальному дворцу, где пересели в автомобиль с открытым верхом. Здесь их уже ждало партийное и правительственное руководство КНДР. Центральное телевидение Китая уточняет, что Си Цзиньпин стал первым иностранным руководителем, удостоившимся такой чести.

Сайт kp.ru писал о том, что эта поездка председателя КНР стала первой за последние 14 лет. Она приурочена к 70-й годовщине установления дипломатических отношений между Пекином и Пхеньяном.

ИСТОЧНИК KP.RU