Путин назвал вопросы, которые больше всего волнуют граждан России
Президент России Владимир Путин заявил, что, когда идет подготовка к Прямой линии, становятся более очевидными какие-то вещи, которые считаются в данный момент острыми для населения страны.
По его словам, больше всего в настоящее время россиян тревожит уровень доходов. Также, как отметил глава государства, люди интересуются проблемами здравоохранения, работой с отходами - мусорные проблемы.
«Сейчас вся работа строится вокруг нацпроектов», - указал президент, отвечая на вопрос ведущего в начале программы.
Ранее сайт kp.ru писал, что в четверг, 20 июня, началась Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства отвечает на вопросы россиян, которые поступили со всей страны. Их насчитывает уже более 1,5 миллиона.
Прямая линия с Владимиром Путиным: видеотрансляция .
Сайт kp.ru ведет онлайн-трансляцию прямой линии Владимира Путина
Владимир Путин - о самых острых темах «Прямой линии».Президент Владимир Путин в прямом эфире отвечает на вопросы, которые волнуют россиян. В 2019 году мероприятие проходит уже в 17-й раз
ИСТОЧНИК KP.RU