2019-06-20T13:04:16+03:00
Политика

Путин назвал вопросы, которые больше всего волнуют граждан России

По словам президента, россиян больше всего беспокоит уровень доходов и здравоохранение
Марина ВЕНЦОВА
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Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы населения в ходе Прямой линииПрезидент России Владимир Путин отвечает на вопросы населения в ходе Прямой линииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент России Владимир Путин заявил, что, когда идет подготовка к Прямой линии, становятся более очевидными какие-то вещи, которые считаются в данный момент острыми для населения страны.

По его словам, больше всего в настоящее время россиян тревожит уровень доходов. Также, как отметил глава государства, люди интересуются проблемами здравоохранения, работой с отходами - мусорные проблемы.

«Сейчас вся работа строится вокруг нацпроектов», - указал президент, отвечая на вопрос ведущего в начале программы.

Ранее сайт kp.ru писал, что в четверг, 20 июня, началась Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства отвечает на вопросы россиян, которые поступили со всей страны. Их насчитывает уже более 1,5 миллиона.

Прямая линия с Владимиром Путиным: видеотрансляция .

Сайт kp.ru ведет онлайн-трансляцию прямой линии Владимира Путина

Владимир Путин - о самых острых темах «Прямой линии».Президент Владимир Путин в прямом эфире отвечает на вопросы, которые волнуют россиян. В 2019 году мероприятие проходит уже в 17-й раз

ИСТОЧНИК KP.RU

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