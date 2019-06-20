Путин назвал цель реализации национальных проектов в России
Президент России Владимир Путин сообщил, что основная цель реализации национальных проектов в стране заключается в достижении максимального результата по улучшению уровня жизни населения и развитию экономики.
«Конечная цель всех этих мероприятий заключается в том, чтобы поставить экономику на новые рельсы, сделать ее высокотехнологичной, повысить производительность труда и на этой базе поднять уровень жизни наших граждан, обеспечить безопасность нашего государства на длительную историческую перспективу», — сказал глава государства в ходе прямой линии в четверг, 20 июня.
По словам Путина, перед началом реализации нацпроектов в России была проведена большая работа.
Ранее сайт kp.ru писал, что Путин в ходе прямой линии с населением отметил, что больше всего граждан страны беспокоит уровень доходов и вопросы здравоохранения.
Прямая линия с Владимиром Путиным: видеотрансляция .
Сайт kp.ru ведет онлайн-трансляцию прямой линии Владимира Путина
Владимир Путин - о конечной цели национальных проектов.Президент Владимир Путин в прямом эфире отвечает на вопросы, которые волнуют россиян. В 2019 году мероприятие проходит уже в 17-й раз
ИСТОЧНИК KP.RU