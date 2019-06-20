Путин назвал цель реализации национальных проектов в России

СЕГОДНЯ 12:56 2019-06-20T12:56:00+03:00

Президент РФ отметил, что они необходимы для улучшения уровня жизни населения и развития экономики

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Президент России Владимир Путин сообщил, что основная цель реализации национальных проектов в стране заключается в достижении максимального результата по улучшению уровня жизни населения и развитию экономики.

«Конечная цель всех этих мероприятий заключается в том, чтобы поставить экономику на новые рельсы, сделать ее высокотехнологичной, повысить производительность труда и на этой базе поднять уровень жизни наших граждан, обеспечить безопасность нашего государства на длительную историческую перспективу», — сказал глава государства в ходе прямой линии в четверг, 20 июня.

По словам Путина, перед началом реализации нацпроектов в России была проведена большая работа.

Ранее сайт kp.ru писал, что Путин в ходе прямой линии с населением отметил, что больше всего граждан страны беспокоит уровень доходов и вопросы здравоохранения.

Прямая линия с Владимиром Путиным: видеотрансляция .

Сайт kp.ru ведет онлайн-трансляцию прямой линии Владимира Путина

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/715681" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин - о конечной цели национальных проектов.Президент Владимир Путин в прямом эфире отвечает на вопросы, которые волнуют россиян. В 2019 году мероприятие проходит уже в 17-й раз

ИСТОЧНИК KP.RU