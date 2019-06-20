2019-06-20T15:22:59+03:00
Политика

Путин: Никакой либерализации антинаркотического законодательства быть не может

Президент РФ допускает создание отдельного направления, которое бы контролировало этот вопрос
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин считает, что либерализация антинаркотического законодательства недопустимо. Такую позицию глава государства озвучил в ходе выступления в рамках Прямой линии в четверг, 20 июня.

"Если человек незаконно хранит, перевозит, распространяет даже небольшие дозы [наркотиков] - нужно нести за это ответственность. Никакой либерализации здесь быть не может", - сказал президент, отвечая на вопросы зрителей.

Прямая линия с Владимиром Путиным: видеотрансляция .

По мнению Путина, власти должны наладить работу правоохранительных органов, чтобы можно было избежать необоснованных задержаний, а также, возможно, создать отдельное направление, которое бы контролировало эту сферу деятельность.

ФБР стоило бы плотнее этим заняться", - подытожил президент.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее Владимир Путин прокомментировал также ситуацию с российской экономикой, надзорными проверками, здравоохранением и поднял другие темы.

Сайт kp.ru ведет онлайн-трансляцию прямой линии Владимира Путина

Владимир Путин - об ответственности за хранение наркотиков.Президент Владимир Путин в прямом эфире отвечает на вопросы, которые волнуют россиян. В 2019 году мероприятие проходит уже в 17-й раз

ИСТОЧНИК KP.RU

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