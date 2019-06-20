Путин назвал сокращение военных расходов поводом для гордости

СЕГОДНЯ 16:11 2019-06-20T16:11:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент РФ Владимир Путин призвал россиян гордиться тем, что наша страна не только не является лидером по расходам на вооружения, но и с каждым годом все больше сокращает их.

Сейчас нас значительно опережают США с 750 млрд долларов, Китай - с 715 млрд, а также Саудовская Аравия, Великобритания, Франция и Япония. Россия находится только на седьмом месте по затратам на вооружения с 48 млрд долларов.

"Мы наверное единственная великая военная держава, которая сокращает военные расходы", - сказал Путин в ходе выступления на Прямой линии в четверг, 20 июня.

Прямая линия с Владимиром Путиным: видеотрансляция .

При этом он подчеркнул, что, несмотря на достаточно скромные расходы, Россия обеспечивает не только ядерный паритет, но и оказывается на три шага впереди от своих конкурентов по количеству современного оружия.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее, отвечая на вопросы граждан, президент высказался против введенных в отношении Ирана санкций и рассказал, к чему может привести применение оружия против этой республики.

Сайт kp.ru ведет онлайн-трансляцию прямой линии Владимира Путина

ИСТОЧНИК KP.RU