2019-06-20T16:11:23+03:00
Политика

Путин назвал сокращение военных расходов поводом для гордости

Несмотря на достаточно скромные затраты, Россия значительно опережает своих конкурентов по количеству современного оружия
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президент РФ Владимир Путин призвал россиян гордиться тем, что наша страна не только не является лидером по расходам на вооружения, но и с каждым годом все больше сокращает их.

Сейчас нас значительно опережают США с 750 млрд долларов, Китай - с 715 млрд, а также Саудовская Аравия, Великобритания, Франция и Япония. Россия находится только на седьмом месте по затратам на вооружения с 48 млрд долларов.

"Мы наверное единственная великая военная держава, которая сокращает военные расходы", - сказал Путин в ходе выступления на Прямой линии в четверг, 20 июня.

Прямая линия с Владимиром Путиным: видеотрансляция .

При этом он подчеркнул, что, несмотря на достаточно скромные расходы, Россия обеспечивает не только ядерный паритет, но и оказывается на три шага впереди от своих конкурентов по количеству современного оружия.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее, отвечая на вопросы граждан, президент высказался против введенных в отношении Ирана санкций и рассказал, к чему может привести применение оружия против этой республики.

Сайт kp.ru ведет онлайн-трансляцию прямой линии Владимира Путина

ИСТОЧНИК KP.RU

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