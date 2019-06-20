2019-06-20T17:25:42+03:00
Политика

Путин с 2012 года провел в воздухе "несколько месяцев"

Курсантка военного авиационного училища летчиков спросила у президента РФ, сколько времени в целом российский лидер провел в воздухе
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Путин прокомментировал количество своих часов налета с 2012 годаПутин прокомментировал количество своих часов налета с 2012 годаФото: REUTERS
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Российский лидер Владимир Путин во время Прямой линии рассказал, что ему трудно вспомнить точно, какой у него налет. Однако, как он подчеркнул, с 2012 года в общей сложности он провел в воздухе несколько месяцев.

Курсантка Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков спросила у Путина, какой у него общий налет за год, сообщает "РИА-Новости".

- Что касается налета, он большой. Ну, наверное, в общей сложности несколько месяцев. Просто в воздухе, - прокомментировал Путин.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным длилась 4 часа 16 минут. В 2019 году президент России вновь ответил на десятки вопросов. Дольше глава государства отвечал на вопросы лишь в 2008 и 2012 годах. Рекорд составляет 4 часа 40 минут.

Владимир Путин - о женщинах в авиации.Президент Владимир Путин в прямом эфире отвечает на вопросы, которые волнуют россиян. В 2019 году мероприятие проходит уже в 17-й раз

ИСТОЧНИК KP.RU

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