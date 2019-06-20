Путин с 2012 года провел в воздухе "несколько месяцев"
Российский лидер Владимир Путин во время Прямой линии рассказал, что ему трудно вспомнить точно, какой у него налет. Однако, как он подчеркнул, с 2012 года в общей сложности он провел в воздухе несколько месяцев.
Курсантка Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков спросила у Путина, какой у него общий налет за год, сообщает "РИА-Новости".
- Что касается налета, он большой. Ну, наверное, в общей сложности несколько месяцев. Просто в воздухе, - прокомментировал Путин.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным длилась 4 часа 16 минут. В 2019 году президент России вновь ответил на десятки вопросов. Дольше глава государства отвечал на вопросы лишь в 2008 и 2012 годах. Рекорд составляет 4 часа 40 минут.
Владимир Путин - о женщинах в авиации.Президент Владимир Путин в прямом эфире отвечает на вопросы, которые волнуют россиян. В 2019 году мероприятие проходит уже в 17-й раз
ИСТОЧНИК KP.RU