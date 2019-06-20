Прямая линия с Путиным длилась 4 часа 16 минут
Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным закончилась спустя 4 часа 16 минут. Дольше глава государства отвечал на вопросы лишь в 2008 и 2012 годах. Рекорд составляет 4 часа 40 минут.
Сайт kp.ru писал о том, что в 2019 году эфир стартовал в полдень в четверг, 20 июня. С президентом связывались по видеосвязи и через текстовые сообщения, которые зачитывали ведущие. Также сам Владимир Владимирович успевал отмечать вопросы, появлявшиеся на большом экране.
Прямая линия с Владимиром Путиным: видеотрансляция .
Темы затрагивались самые разные, и касались как международной, так и внутренней повестки. Так, например, Путин рассказал о сокращении военных расходов, поделился своими воспоминаниями о визите в Дагестан в конце 90-х, прокомментировал ситуацию на Украине и констатировал сокращение внеплановых надзорных проверок.
Сайт kp.ru ведет онлайн-трансляцию прямой линии Владимира Путина
Владимир Путин - об анекдотах.Президент Владимир Путин в прямом эфире отвечает на вопросы, которые волнуют россиян. В 2019 году мероприятие проходит уже в 17-й раз
ИСТОЧНИК KP.RU