Прямая линия с Путиным длилась 4 часа 16 минут

СЕГОДНЯ 16:31 2019-06-20T17:10:29+03:00

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Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным закончилась спустя 4 часа 16 минут. Дольше глава государства отвечал на вопросы лишь в 2008 и 2012 годах. Рекорд составляет 4 часа 40 минут.

Сайт kp.ru писал о том, что в 2019 году эфир стартовал в полдень в четверг, 20 июня. С президентом связывались по видеосвязи и через текстовые сообщения, которые зачитывали ведущие. Также сам Владимир Владимирович успевал отмечать вопросы, появлявшиеся на большом экране.

Прямая линия с Владимиром Путиным: видеотрансляция .

Темы затрагивались самые разные, и касались как международной, так и внутренней повестки. Так, например, Путин рассказал о сокращении военных расходов, поделился своими воспоминаниями о визите в Дагестан в конце 90-х, прокомментировал ситуацию на Украине и констатировал сокращение внеплановых надзорных проверок.

Сайт kp.ru ведет онлайн-трансляцию прямой линии Владимира Путина

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/715779" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин - об анекдотах.Президент Владимир Путин в прямом эфире отвечает на вопросы, которые волнуют россиян. В 2019 году мероприятие проходит уже в 17-й раз

ИСТОЧНИК KP.RU