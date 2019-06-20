2019-06-20T19:05:37+03:00
Туризм

Специалисты назвали самые быстрые в выдаче шенгенских виз россиянам страны

Кроме того, эксперты привели список стран, которые дольше всего оформляют данный документ
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Специалисты назвали самые быстрые в выдаче шенгенских виз россиянам страныСпециалисты назвали самые быстрые в выдаче шенгенских виз россиянам страныФото: Михаил ФРОЛОВ
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Эксперты российских туристических компаний проанализировали работу визовых центров европейских стран и рассказали, где можно быстрее и удобнее всего можно получить шенгенскую визу.

Итак, среди лучших в организации процесса выдачи оказались визовые центры Греции, Италии, Болгарии и Хорватии. При этом эксперты подчеркнули, что что шенген в Испанию тоже делается быстро и несложно. При этом на данный момент количество заявителей в испанский визовый центр в Москве слишком велико, Так, очередь на подачу документов составляет полторы-две недели, сообщают на официальном сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Более того, специалисты привели список стран, которые дольше всего оформляют шенгенскую визу. Среди них оказалась Чехия (до 15 рабочих дней), Финляндия (около 2,5 недели) и Австрия (10-12 рабочих дней).

Итак, топ стран, где можно быстрее и удобнее получить шенгенскую визу:

1) Греция

2) Италия

3) Болгария

4) Хорватия

Страны, которые дольше всего оформляют шенген

1) Чехия (до 15 рабочих дней)

2) Финляндия (около 2, 5 недели)

3) Австрия (10-12 рабочих дней)

Ранее сайт kp.ru писал о том, что эксперты составили рейтинг мест для гастрономического туризма. Возглавила этот рейтинг Грузия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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