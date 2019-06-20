2019-06-20T20:26:07+03:00
Политика

Суд Москвы арестовал бизнесмена Бойко-Великого

Он обвиняется в растрате средств банка "Кредитный экспресс"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Суд Москвы арестовал бизнесмена Бойко-Великого Фото: ИТАР-ТАСС/Интерпресс/Илья ВыдревичСуд Москвы арестовал бизнесмена Бойко-Великого Фото: ИТАР-ТАСС/Интерпресс/Илья Выдревич
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Басманный суд Москвы выдал разрешение на арест российского бизнесмена Василия Бойко-Великого. Он обвиняется в растрате средств банка "Кредитный экспресс".

- Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу, - прокомментировал судья. При этом сам Бойко-Великий виновным себя не признает.

Напомним, по версии следствия, в 2013-2018 годах Бойко-Великий, как владелец 10% уставного капитала банка, вместе с директором учреждения Аллой Кабановой, главбухом Марией Антоновой и еще четырьмя сотрудниками "похитили средства банка в размере свыше 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов", сообщает "РИА-Новости".

На данный момент следователи задержали всех соучастников скандального дела. Им предъявили обвинения в растрате вверенных им денежных средств. Всем им грозит до десяти лет колонии.

Также стало известно о том, что суд поместил под домашний арест соучастницу российского бизнесмена Бойко-Великого Наталью Ципинову. Срок домашнего ареста установлен до 19 августа текущего года.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Василия Бойко-Великого обвинили в хищении денег вкладчиков банка. Адвокат предпринимателя утверждает, что его клиент не имеет отношения к преступлению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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