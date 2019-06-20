2019-06-20T21:38:55+03:00
Звезды

Умерла теща продюсера Бари Алибасова

По словам сына основателя "На-на", женщина очень переживала из-за отравления зятя
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Умерла теща продюсера Бари АлибасоваУмерла теща продюсера Бари АлибасоваФото: Личный Архив
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Сын российского продюсера Бари Алибасова сообщил, что два дня назад, во вторник, 18 июня, скончалась теща основателя группы "На-на".

Бари Алибасов-младший отметил в интервью "Говорит Москва", что женщина очень переживала из-за отравления зятя. Сын музыканта отметил, что последние несколько дней не мог находиться рядом с отцом. Причиной отсутствия родственника продюсера стала смерть и похороны бабушки.

Напомним, ранее Бари Каримовича выписали из больницы после лечения ожогов внутренних органов, которые он получил от выпитого средства "Крот" для прочистки труб.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что российский продюсер и музыкант Бари Алибасов решил вычеркнуть сына из завещания. Поговаривают, что Бари Бариевич начал зарабатывать на популярности своего тяжелобольного отца.

Бари Алибасов после комы. Первое интервью.Андрей Малахов. Прямой эфир 19.06.19

ИСТОЧНИК KP.RU

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