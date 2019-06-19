"Лишаю его всего наследства": Алибасов решил вычеркнуть сына из завещания

Прошло более двух недель с тех пор, как музыкальный продюсер Бари Алибасов по ошибке выпил средство для прочистки канализационных труб "Крот" и попал в реанимацию с сильнейшим ожогом желудка.

За новостями о самочувствии шоумена следила вся страна, и, поговаривают, что его сын Бари Бариевич решил заработать на такой популярности своего отца. Но Алибасова-старшего такие слухи, похоже, нисколько не удивили.

"Ну и пусть зарабатывает. Я ему сказал вчера, что лишаю его всего наследства. Отдам животным в приюты", - сказал продюсер, которого накануне выписали из Склифа.

Сейчас Алибасов идет на поправку, во всю общается с близкими и проводит время с любимым котом Чучей, который, к слову, также успел стать настоящей звездой. И если своего сына шоумен готов лишить наследства, то средств на питомца ему точно не жалко.

Сайт kp.ru писал о том, что, пока хозяин кота был в больнице, тот успел улизнуть из дома и потеряться. Нашедшему обещали 800 тысяч рублей, но приютившие животное сотрудники спортивного центра от вознаграждения отказались.

"Я готов был отдать всё, все деньги, квартиру, чтобы он сохранился… У меня мозг заработал только три дня назад. До этого 13 дней не работал. Он (Чуча) забыл меня за эти тринадцать дней, представляешь! Но уже вспомнил, уже не отходит от меня", - поделился Алибасов своими мыслями с сайтом mk.ru.

Продюсер продолжает питаться детским пюре, заново учится ходить и, похоже, пока не до конца осознает, что именно с ним произошло, но позитивного настроя не теряет. Впереди у артиста долгая реабилитация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шикарная квартира Алибасова в центре Москвы принадлежит другим хозяевам

С тех пор, как шоумен попал в больницу, окружающие только и обсуждали вопрос наследства продюсера (подробности)