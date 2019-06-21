Соперником Джонсона в борьбе за кресло премьера стал глава британского МИД

СЕГОДНЯ 00:23 2019-06-21T00:23:57+03:00

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Новый тур гонки за кресло премьера Великобритании отсеил еще нескольких кандидатов. В итоге на политическом ринге один на один остались глава МИД Джереми Хант и Борис Джонсон. Он занимал пост соперника ранее, а теперь является самым вероятным кандидатом на пост премьера.

"Я аутсайдер, но в политике сюрпризы случаются, как они это делали сегодня. Я не сомневаюсь в ответственности на моих плечах, чтобы показать моей партии, как мы поставляем Brexit, а не выборы, но и турбо-заряженной экономики и страны, которая ходит высокий в мире", - написал Хант в Twitter.

Отметим, Борис Джонсон в крайнем туре набрал 160 из 313 возможных голосов. Этот человек практически празднует победу и обещает отправиться в тур по стране и изложить свой план по осуществлению Brexit. Это по его мнению, объединит страну и поспособствует "созданию более светлого будущего для всех нас".

ИСТОЧНИК KP.RU