2019-06-21T01:16:27+03:00
Звезды

Жерар Депардье получит предложение на съемки в роли Льва Толстого

Российский режиссер намерен снять звезду в своем фильме
Артур ГАРЬКЕ
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Знает ли Депардье о планах на него?Знает ли Депардье о планах на него?Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Совсем уже обрусевший Жерар Депардье в скором времени может получить актерское предложение. Французский артист с русским паспортом рассматривается на главную роль в фильме "Воронье гнездо". Картина описывает жизнь классического писателя Льва Толстого.

Режиссер Станислав Лебедев представил проект фильма на очном заседании экспертного совета по игровому кино для детей в Министерстве культуры РФ. Если все сложится, то Лебедев получит субсидию на "производство национальных фильмов".

Конкретных договоренностей у режиссера нет. На случай отказа он может позвать еще одного артиста - Франко Неро, пишет ТАСС.

Согласится ли Депардье на роль не ясно. Он, кажется, всерьез ушел в бизнес. Для этого обзавелся пропиской, посещает фабрики, обещает открыть пекарни. Сначала в Саранске, потом в Новосибирске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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