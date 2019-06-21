Жерар Депардье получит предложение на съемки в роли Льва Толстого
Совсем уже обрусевший Жерар Депардье в скором времени может получить актерское предложение. Французский артист с русским паспортом рассматривается на главную роль в фильме "Воронье гнездо". Картина описывает жизнь классического писателя Льва Толстого.
Режиссер Станислав Лебедев представил проект фильма на очном заседании экспертного совета по игровому кино для детей в Министерстве культуры РФ. Если все сложится, то Лебедев получит субсидию на "производство национальных фильмов".
Конкретных договоренностей у режиссера нет. На случай отказа он может позвать еще одного артиста - Франко Неро, пишет ТАСС.
Согласится ли Депардье на роль не ясно. Он, кажется, всерьез ушел в бизнес. Для этого обзавелся пропиской, посещает фабрики, обещает открыть пекарни. Сначала в Саранске, потом в Новосибирске.
ИСТОЧНИК KP.RU