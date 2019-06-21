В Мексике похитили американского студента

СЕГОДНЯ 04:38 2019-06-21T04:38:10+03:00

Его друг был избит и убит

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Прокуратура мексиканского штата Халиско сообщила о двух происшествиях. По информации правоохранительных органов, пропал студент из США. Его товарищ по вузу был убит.

По словам прокурора Херардо Октавио Солиса, преступления произошли еще 15 июня. Оба студента учились на медицинском факультете Автономного университета Гвадалахары. Их связывает не только институт, но и место рождения - Калифорния.

Власти предполагают, что они были знакомы. Пропажу одно и убийство другого связывают с местным баром. По мнению прокурора друзья часто посещали это развлекательное заведение, пишет РИА "Новости".

Сайт kp.ru писал о массовом убийстве в Мексике. В городе Сьюдад-Хуарес сразу шесть человек были убиты во время просмотра футбольного матча ЧМ-2018 Мексика - Южная Корея. Во время матча ворвались вооруженные люди, которые открыли стрельбу. Еще один был ранен.

ИСТОЧНИК KP.RU