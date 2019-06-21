2019-06-21T08:53:02+03:00
Наука

Роскосмос перенес запуск ракеты "Протон-М" с космическим аппаратом "Спектр-РГ"

Госкомиссия приняла такое решение в связи с выявленными замечаниями
Марина ВЕНЦОВА
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Запуск ракеты "Протон-М" с космическим аппаратом "Спектр-РГ" перенесен. Фото: Олег Урусов/ТАССЗапуск ракеты "Протон-М" с космическим аппаратом "Спектр-РГ" перенесен. Фото: Олег Урусов/ТАСС
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Роскосмос официально объявил о переносе запуска ракеты "Протон-М", на борту которого - космическая обсерватория "Спектр-РГ", из-за выявленных замечаний. Об этом в пятницу сообщили в госкорпорации.

«При подготовке ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «ДМ-03» и космической обсерваторией «Спектр-РГ» было выявлено замечание, - говорится в сообщении. - Госкомиссия приняла решение о переносе времени решения о пуске на резервную дату».

Напомним, 19 апреля 2018 года с космодрома "Байконур" в Казахстане успешно стартовала ракета-носитель "Протон-М" с российским военным спутником "Благовест". Как тогда отметил представитель российского оборонного ведомства, все предстартовые операции и старт прошли в штатном режиме. Проведение пуска и полет ракеты-носителя контролировали средства наземного автоматизированного комплекса управления контролировали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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