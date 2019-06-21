Президент Грузии прервала визит в Белоруссию и возвращается в Тбилиси

СЕГОДНЯ 09:51 2019-06-21T10:55:52+03:00

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили прервала свой визит в Белоруссию и возвращается в Тбилиси.

"Президент Грузии едет в аэропорт, дано разрешение на вылет самолета", - сказали ТАСС в правительственных кругах Белоруссии.

Отмечается, что грузинский лидер прибыла в Минск с визитом накануне. 21 июня у нее были запланированы встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, премьер-министром и главами обеих палат белорусского парламента. Кроме того, Зурабишвили должна была присутствовать на церемонии открытия II Европейских игр.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, накануне вечером в Тбилиси у здания парламента начался антиправительственный митинг. Протестующие требовали отставки главы МВД, Службы Госбезопасности, а также спикера парламента.

Сотрудники правоохранительных органов Грузии в попытках разогнать толпу митингующих у здания парламента были вынуждены применить слезоточивый газ, водометы и резиновые пули. По последним данным, в стычках пострадали 30 участников акции и еще 39 полицейских. 16 человек госпитализированы. По некоторым данным, среди пострадавших есть журналисты, освещающие акцию.

ИСТОЧНИК KP.RU