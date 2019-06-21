Песков назвал протесты в Грузии русофобской провокацией

СЕГОДНЯ 13:52 2019-06-21T13:52:50+03:00

По словам представителя Кремля, "тот факт, что были агрессивные проявления в отношении граждан России" вызывает обеспокоенность [видео]

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал протесты, начавшиеся в четверг, 20 июня, в Тбилиси, русофобской провокацией, которая вызывает обеспокоенность Москвы.

При этом Песков отметил, что «подобные проявления русофобии вызывают у нас серьезную обеспокоенность». «Давайте не забывать, что Грузия - страна, которую регулярно посещает достаточно большое количество туристов из России, - подчеркнул он. - Это вопрос крайне серьезный».

Ранее сайт kp.ru писал, что грузинские депутаты обиделись на главу российской делегации Сергея Гаврилова, который открыл сессию Межпарламентской ассамблеи православия сидя в кресле главы парламента. Российская делегация под охраной покинула здание грузинского парламента. На этом инцидент не был завершен. Тысячи протестующих вышли к зданию парламента в Тбилиси с требованием отставки глав силовых ведомства и спикера парламента.

При попытке разогнать участников акции начались противостояния. Сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ, водометы и резиновые пули. По данным Минздрава Грузии, в ходе столкновений пострадали 240 участников акции протеста и 80 полицейских.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/715909" frameborder="0"></iframe> Столкновения с полицией в Тбилиси.

ИСТОЧНИК KP.RU