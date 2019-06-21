Глава парламента Грузии прервал визит в Азербайджан и покинул Баку

СЕГОДНЯ 12:18 2019-06-21T12:18:00+03:00

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Глава парламента Грузии Ираклий Кобахидзе прервал официальный визит в Азербайджан. Он принял решение вернуться на родину раньше запланированного срока из-за беспорядков в Тбилиси. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе законодательного органа Грузии.

"Я могу подтвердить и сказать, что он (Кобахидзе) прервал визит и возвращается в Грузию", - цитирует ТАСС сотрудницу пресс-службы.

Спикер грузинского парламента накануне прибыл в Азербайджан с двухдневным визитом. На 21 июня у него были запланированы встречи с президентом страны Ильхамом Алиевым и премьер-министром Новрузом Мамедовым.

Ранее сайт kp.ru писал, что президент Грузии Саломе Зурабишвили прервала свой визит в Белоруссию.

Напомним, 20 июня в Тбилиси тысячи людей вышли к зданию парламента с требованием отставки глав силовых ведомства и спикера парламента. При попытке разогнать участников акции, начались противостояния. Сотрудники правоохранительных органов вынуждены были применить слезоточивый газ, водометы и резиновые пули. По данным Минздрава Грузии, в ходе столкновений в Тбилиси пострадали 240 участников акции протеста и 80 полицейских.

ИСТОЧНИК KP.RU