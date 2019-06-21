Минобороны предлагает ужесточить наказание за осквернение памятников

СЕГОДНЯ 14:17 2019-06-21T14:17:52+03:00

Наказание за такое правонарушение может составить до пяти лет лишения свободы

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Минобороны России предлагает внести изменения в Уголовный кодекс РФ и добавить в него отдельную статью, предусматривающую ответственность за уничтожение или осквернение воинских захоронений и памятников воинам. В ведомстве считают, что наказание за такое правонарушение должно будет составить до пяти лет лишения свободы и до 3 миллионов рублей штрафа.

«Законопроект устанавливает ответственность за уничтожение или повреждение символов воинской славы России, - говорится в описании к законопроекту, опубликованному на портале проектов нормативных правовых актов. - Законопроект предполагает дополнение Уголовного кодекса новой статьей 243.4, предусматривающей ответственность за уничтожение, повреждение воинских захоронений, других мест погребения погибших при защите Отечества, памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества».

Как следует из пояснения, такая мера нацелена на предупреждение случаев уничтожения или повреждения символов воинской славы России, в том числе за ее пределами, которые в последнее время участились.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал о том, что вандалы уничтожают монументы советским воинам за пределами нашей родины. В частности, памятник "Родина-мать" был осквернен в Берлине.

ИСТОЧНИК KP.RU