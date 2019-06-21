В МИД Китая назвали успешным визит Си Цзиньпина в Пхеньян

СЕГОДНЯ 15:28 2019-06-21T15:28:41+03:00

Председатель КНР прибыл в Северную Корею в четверг, а уже в пятницу покинул страну

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В министерстве иностранных дел КНР положительно оценили государственный визит председателя республики Си Цзиньпина в КНДР. Соответствующее заявление сделал официальный представитель ведомства Лу Кан.

"Это был очень успешный визит. Как дружественные соседи Китай и КНДР уважают интересы друг друга. Стороны на взаимной основе предоставляют необходимую поддержку для развития", - сказал сотрудник пресс-службы китайского МИД.

Сайт kp.ru писал о том, что Си Цзиньпин и его супруга Пэн Лиюань прибыли в Пхеньян в минувший четверг, 20 июня. У трампа самолета их встретил лично северокорейский лидер Ким Чен Ын с первой леди Ли Соль Чжу.

Согласно данным ТАСС, во время общения политики обсудили урегулирование ситуации на Корейском полуострове. Также Си Цзиньпин призвал своего коллегу придерживаться принципа мирного диалога. Визит завершился в пятницу, 21 июня. Китайский лидер уже покинул республику.

ИСТОЧНИК KP.RU