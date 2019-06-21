2019-06-21T17:43:33+03:00
Политика

Медведев прибыл в Минск на переговоры с премьером Белоруссии

Также в рамках визита запланированы встречи с президентом страны Александром Лукашенко и лидерами Молдавии и Сербии
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Премьер РФ Дмитрий МедведевПремьер РФ Дмитрий МедведевФото: Алексей БУЛАТОВ
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Минск и сразу из аэропорта направился на встречу со своим белорусским коллегой Сергеем Румасом.

Ожидается, что в ходе переговоров, которые пройдут как в узком, так и и расширенном составах, будут затронуты вопросы торгово-экономического сотрудничества двух стран, а также перспективы углубления интеграции в рамках Союзного государства.

Сайт kp.ru писал о том, что в конце мая лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко поручили своим правительствам проработать эту тему.

В рамках визита в Минск Медведев посетит церемонию открытия II Европейских игр и будет принят самим главой государства. Также в графике его поездки значатся короткие встречи с президентом Молдавии Игорем Додоном и сербским лидером Александаром Вучичем, передает ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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