2019-06-22T05:11:39+03:00
В мире

Трамп рассказал, что ждет Иран в случае войны с США

По словам американского лидера, Иран столкнется с «невиданными прежде разрушениями»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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В случае полномасштабной войны с Соединенными Штатами Иран последний столкнется с «невиданными прежде разрушениями», заявил в интервью телеканалу NBC президент США Дональд Трамп. При этом глава Белого дома отметил, что не хотел бы доводить ситуацию до боевых действий.

«Я не стремлюсь к войне, но если она произойдет, то будут разрушения, которые еще никто не видывал», - приводит телеканал слова американского лидера в опубликованном в пятницу отрывке интервью с президентом.

«Я не стремлюсь к этому», - повторил Трамп.

Он также подчеркнул, что иранским властям «нельзя обладать ядерным оружием», добавив, что готов обсудить накопившиеся проблемы с лидерами этой страны.

«Если они хотят поговорить об этом, хорошо. В обратном случае нельзя будет долго протянуть в условиях развала экономики», - отметил президент США, подразумевая американские санкции против Тегерана.

Ожидается, что полное интервью канал покажет в эфире 24 июня. Как писал сайт kp.ru, ранее беседовавший с президентом журналист NBC сообщил, что, по мнению Трампа, иранская сторона сбила американский беспилотник «не для того, чтобы спровоцировать ответные меры, а чтобы начать диалог».

Иран сбил беспилотник США над Персидским заливом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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