NBC: Трамп выразил готовность встретиться с лидерами Ирана

СЕГОДНЯ 00:59 2019-06-22T01:14:56+03:00

По мнению журналиста телеканала, президент США считает, что иранская сторона сбила американский беспилотник, чтобы начать диалог

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Президент США Дональд Трамп считает, что иранская сторона сбила американский беспилотник «не для того, чтобы спровоцировать ответные меры, а чтобы начать диалог», и готов к переговорам с лидерами Ирана. Об этом сообщил журналист телеканала NBC Чак Тодд, который в пятницу взял интервью у главы Белого дома.

По словам корреспондента, во время беседы с ним Дональд Трамп выразил готовность встретиться с президентом Ирана Хасаном Роухани или духовным лидером республики аятоллой Али Хаменеи «без предварительных условий». Причем, как утверждает Чак Тодд, глава государства заявил, что готов разговаривать с «любым из них – аятоллой или президентом».

«По всей видимости, в этой ситуации он хочет вести диалог», - отметил журналист.

Он также сообщил, что Трамп намерен обсудить отказ Ирана от попыток получить ядерное оружие и договориться с Тегераном по поводу иранских баллистических ракет.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее президент США сообщил, что после того, как иранские военные сбили американский беспилотник, что он назвал «очень большой ошибкой», он отдал приказ нанести ракетные удары по Ирану, но вскоре передумал и отозвал его за 10 минут до запланированной атаки.

Иран сбил беспилотник США над Персидским заливом.

ИСТОЧНИК KP.RU