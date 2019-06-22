2019-06-22T06:47:30+03:00
В мире

Huawei подала в суд на Минторг США

Китайская корпорация требует вернуть ей конфискованное американскими властями телекоммуникационное оборудование
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Китайская компания Huawei попала в немилость к СШАКитайская компания Huawei попала в немилость к СШАФото: REUTERS
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Китайская корпорация Huawei обратилась в американский суд с иском против министерства торговли США, потребовав ей конфискованное властями Соединенных Штатов телекоммуникационное оборудование, сообщает агентство Reuters.

По данным издания, речь идет об изъятой в сентябре 2017 года аппаратуре, которая «из-за бюрократии» застряла на складе на Аляске. В исковой жалобе Huawei настаивает, что арест на оборудование, которое компания сначала завезла в Соединенные Штаты, а потом попыталась переправить в Китай, был наложен незаконно. Истец напоминает, что американские чиновники уже два года не могут определиться, как нужно поступить с оборудованием китайской корпорации. Техника в июле 2017 года была направлена на проверку в лабораторию в штате Калифорния, а на обратном пути в перед отправкой в КНР – конфискована на Аляске.

Huawei просит суд или снять арест со своего имущества, или принять какое-либо определенное решение о его дальнейшей судьбе. Компания отмечает, что ответчик по иску – Минторг США – незаконно и необоснованно затягивал решение этого вопроса.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 15 мая глава Белого дома Дональд Трамп ввел режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз. В тот же день американское министерство торговли объявило, что внесет Huawe и связанные с ней компании в свой «черный список».

Министр иностранных дел Китая Ван И назвал этот шаг Вашингтона проявлением «беспричинного давления» и «типичной экономической травлей».

ИСТОЧНИК KP.RU

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