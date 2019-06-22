Стоимость биткоина превысила максимум впервые с мая прошлого года

СЕГОДНЯ 09:48 2019-06-22T09:48:14+03:00

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Стоимость биткоина в ночь на субботу, 22 июня, впервые с мая 2018 года преодолела психологическую отметку в 10 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 06:42 (по московскому времени) биткоин подорожал на 10,33%, до 10,73 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance, биткоин рос в цене на 10,72%, до 10,74 тысячи долларов, свидетельствуют данные портала CoinMarketCap, который высчитывает среднюю цену более чем по 20 биржам.

Как пояснил РИА Новости член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков, президент аналитического агентства "БизнесДром" цена за биткоин преодолела такую отметку на «фоне информации о запуске виртуальной валюты от Facebook Libra».

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что глава Центробанка России Эльвира Набиуллина не видит в криптовалюте угрозы денежной системе страны. Однако регулятор против их использования как платежного инструмента.

ИСТОЧНИК KP.RU